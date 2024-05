A Laveno Mombello l’incontro con Nicola Perucca e il suo nuovo libro illustrato

È come il signor Bonaventura o Little Nemo, è un personaggio che ci segue in ogni momento e ce ne accorgiamo solo quando lo vediamo disegnato. Stupisce e affascina il piglio fantasmagorico di Cesare Cosmico, personaggio unico creato dalle mani di Nicola Perucca. Stupisce perché il tocco pittorico dell’artista ha un sapore autentico di acquarello romantico ed espressionista insieme. Affascina perché il disegno viene superato dalla fantapsicologia che innesta nel pubblico e torna nella forza del segno a lasciare un’impronta molto personale. Di Cesare Cosmico ce n’è uno solo!

(foto sopra dal sito ufficiale dell’artista)

Ora il libro e il suo autore arriva sulle sponde del Lago Maggiore, a Laveno Mombello, con la presentazione e il firmacopie in libreria Mondadori Bookstore Il Libro di Barbara Salvioni, alle ore 17 del 31 maggio 2024.

Subito dopo l’incontro con l’autore e gli editori la serata prosegue in Funivia dove al ristorante con vista panoramica si potrà continuare a stare con l’artista degustando delizie accompagnate da calici per brindare (il pacchetto prevede un’agevolazione per chi passa alla Mondadori e ritira il tagliando).

Nicola Perucca è pittore vero e totale, ma è abitato da così tanti mondi da avere la necessità di dar loro una forma e questa la trova nei viaggi di Cesare Cosmico, in una produzione che rientra nel panorama dell’illustrazione italiana, oggi molto poetica nella maggior parte delle opere degli autori contemporanei, ma anche ironica, iconica e ricca di metafore, citazioni e allusioni, come a raccogliere una grande eredità delle arti che ci hanno preceduto per spiccare un balzo in uno spazio-tempo tutto nuovo. Un personaggio pronto a ricevere e comunicare la bellezza di quanto gli sta intorno e dentro. Nel cuore dell’artista che l’ha creato, che ha nutrito l’anima del suo personaggio simbolo con la vertigine delle sue Città Librerie, biblioteche viventi e vibranti che fanno proprie le altezze dei cieli che racchiudono. E tutto ancora una volta sta dentro la sua valigia, in quelle mani che l’accompagnano stingendola forte.

Ora il volume di oltre 140 immagini e diversi testi dello stesso artista, oltre a stralci poetici degli editori Debora Ferrari e Luca Traini, volti a dialogare in versi coi colori delle tavole, è disponibile in ordine diretto e nelle principali librerie e gallerie di La Spezia, Riomaggiore, Varese, Laveno Mombello. Nicola Perucca è nato a La Spezia nel 1962. Dalla fine degli anni ottanta espone in numerose personali, collettive e fiere in Italia e all’estero. Nel 2013 ha realizzato le scenografie digitali per lo spettacolo “Com’è profondo il mare” dedicato a Lucio Dalla. Ha illustrato alcuni libri di racconti, uno dei quali (Il viaggio di Oxa, di Gloria Clemente) è stato presentato (con le illustrazioni esposte) al PREMIO ANDERSEN di Sestri Levante nel 2008. Nel 2014 ha esposto alcuni taccuini dipinti Japanese Book allo STORE MOLESKINE di Torino e ha inoltre realizzato le tavole per un corto d’animazione all’interno del progetto GENOVA-MEDITERRANEO E RITORNO, incentrato sui trent’anni dell’album CREUZA DE MA, di Fabrizio De André. Nel 2016 ha esposto, con una personale, alla Galleria Pucci Art Factory di Pontedera. Nel 2018 ha tenuto una personale a Londra, negli spazi dello Show Room di Schiffini Cucine. La prima mostra dedicata al personaggio di CESARE COSMICO risale al 1996, alla storica Libreria Adel di La Spezia e nel 2023 diventa un progetto editoriale di particolare importanza. Nel 2021 e 2022 prende parte al Festival ComicSponde a Laveno sul Lago Maggiore tenendo anche una personale all’Atelier Capricorno CITTA’ LIBRERIE E ALTRE STORIE e una alla Locanda Cappadue di Laveno. Sue opere sono presenti in numerose collezioni private in Italia e all’estero. Vive e lavora alla Spezia. Ha preso e prende parte a progetti culturali finalizzati alla divulgazione della ricerca artistica all’interno delle scuole d’infanzia e media inferiore. Sue opere sono presenti in numerose collezioni private in Italia e all’estero. Vive e lavora a La Spezia. “I lavori di Nicola Perucca sono contraddistinti dalla sua mano autentica e particolare capace di darci lo spazio di un racconto, a volte di un romanzo, in pochi tratti e in colori dimensionali. La sua forza si esprime tanto nel grande quanto nel piccolo formato perché la vita è matematica frattale e in una parte abbiamo il tutto, del pensiero e della materia. L’autore vive in costante produzione attingendo al suo mondo immaginario e lo traduce in racconti diversi secondo la necessità narrativa delle sue forme e dei suoi colori, acquarelli, acrilici, chine”. (D. Ferrari)

Info e comunicazioni: culturalbrokers@gmail.com.