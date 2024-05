A Laveno un dibattito politico tra i candidati alle Elezioni Europee

In vista delle imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello ha organizzato un dibattito politico, che si terrà giovedì 30 maggio alle ore 20:30 in Piazza Caduti del Lavoro a Laveno (in caso di pioggia, l’evento si svolgerà nella Sala Civica di Piazza Italia).

L’incontro, che segue quelli precedentemente promossi dal Consiglio Comunale dei Giovani in occasione delle elezioni nazionali del 2022 e delle regionali del 2023, sarà un’opportunità preziosa per tutti i cittadini di confrontarsi direttamente con i candidati dei principali partiti politici.

Moderato da Ilaria Notari di VareseNews, il dibattito vedrà la partecipazione di rappresentanti di Forza Italia, Italia Viva, PD, Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia.

«Si tratta di un momento fondamentale per informarsi e formarsi un’opinione consapevole in vista delle elezioni» commenta Giacomo Masci, membro del Consiglio Comunale dei Giovani.

L’evento non è riservato esclusivamente ai giovani, ma è aperto a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche legate alle prossime elezioni. Per coloro che desiderano porre domande ai politici presenti, è possibile inviarle via email a consiglio.giovani@comune.laveno.va.it o contattare direttamente il Consiglio Comunale dei Giovani tramite la loro pagina Instagram @ccdg_lavenomombello. Il pubblico presente avrà l’opportunità di rivolgere domande direttamente durante l’evento.