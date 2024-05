A maggio le associazioni carnaghesi si vestono a festa

Il 24, 25 e 26 maggio la centrale piazza Falcone e Borsellino torna a rivivere con la presenza delle associazioni attive sul territorio. Tre giornate dedicate alla musica, alla buona cucina e al divertimento per tutti e un’interessante occasione per conoscere da vicino le realtà culturali, sportive e sociali dove tanti volontari dedicano il loro tempo al servizio della comunità.

Un ricco programma che nasce dalla collaborazione degli Enti privati e i commercianti carnaghesi con il sostegno e patrocinio del Comune di Carnago.

IL PROGRAMMA

Si inizia venerdì 24 maggio alle 19,00 con una serata dedicata ai giovani: Ape- DJ SET che proseguirà fino a mezzanotte.

Sabato 25 maggio alle 15,30 prende il via la camminata per bambini e ragazzi dal titolo “A passo gentile” con ritrovo e partenza dall’area Feste di via Brianzola e percorrendo la strada pedonale si arriva al centro della Piazza dove li attendono spettacoli di magia e giocoleria con il Mago Flavio, i giochi Gentili con il comitato dei genitori, l’Affido dei peluche di AMA l’associazione famiglie affidatarie e le mini lezioni di danza ed esibizioni con Dana della Dance Arts & Performace School Asd.

Alle ore 19,00 si apre la cucina con la Megarisottata, polenta e altre specialità alla piastra.

Dalle ore 21,00 la serata si riempirà di musica con la rock band VIPERS un tributo omaggio ai favolosi Queen.

Domenica 26 maggio, giornata intensa: dalle ore 10,00 le associazioni carnaghesi mettono in mostra le loro attività di volontariato, accogliendo e parlando con tutte le persone che si fermano ai loro stand.

Nella adiacente piazzetta l’Avis e Aido in collaborazione con Lega Ambiente, predisporranno antichi giochi per ragazzi e adulti, realizzati con materiale di riciclo.

Intanto prende vita l’esposizione di moto Vespa e auto storiche, una mostra d’Arte pittorica en plein air, un laboratorio di pittura su ceramica in perfetto stile Art Attack per i più piccini.

Inoltre Asd OSGB Oratorio San Giovanni Bosco coordinano sfide di ping pong con il campione paraolimpico di Badminton Max Manfredi e tornei di calcio balilla per tutti.

L’Associazione Auser Insieme di Carnago presenta “Origini e regole del Burraco"

Le Guardie Ecologiche Volontarie dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Insubria Olona espongono pannelli informativi sulla fauna protetta del territorio

Alle ore 11,45 aperitivo offerto da Aido e Avis.

Dalle ore 12,00 pranzo in piazza a cura di Pro Loco Carnago e Gruppo Alpini con tanti gustosi piatti.

L’Associazione SOS del Seprio mostra tecniche e materiali per il primo soccorso.

Alle 15,30 commercianti e parrucchieri di Carnago, presentano una sfilata di moda uomo, donna e bambino, acconciature e accessori con le tendenze per la prossima estate.

Seguirà la premiazione della caccia al tesoro fotografica 3° rullino d’oro, organizzata dal Fotoclub la Nuova Immagine che nelle settimane precedenti invita i partecipanti a trovare tesori nascosti attraverso una mappa di 36 immagini. Più tesori trovati più si compone l’indizio finale alla ricerca del rullino d’oro.

Dalle ore 18,30 la musica live con la band MELODY MAKER BOX concluderà la giornata.

Una veste nuova per Carnago, dove l’unione solidale di tante associazioni e comitati, porterà sostegno a progetti comunitari e sociali con il ricavato della manifestazione.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 347 4325807

@: proloco.carnago@tiscali.it

