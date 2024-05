A Marchirolo attivato un ambulatorio medico temporaneo

È operativo da oggi, giovedì 9 maggio, a Marchirolo un ambulatorio medico temporaneo per gli assistiti della dottoressa che ha cessato le attività il 30 aprile scorso. La fine delle attività aveva creato preoccupazione tra i residenti in cura perchè non avevano trovato modo di ottenere un’alternativa. Il direttore socio sanitario della Sette Laghi aveva rassicurato spiegando che, per almeno 30 giogrni, i colleghi della dottoressa della medicina di gruppo avrebbero sostituito la collega.

Un medico ha dato disponibilità a ricevere i pazienti rimasti senza il proprio medico di medicina generale nel corso della settimana mettendo a disposizione 20 ore.

L’ambulatorio temporaneo è in via Fratelli Sapori 4 e si può accedere solo su appuntamento telefonando al numero 0332 972819

Gli orari di presenza del medico sono:

Lunedì e Venerdì dalle 15 alle 19

Martedì mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30