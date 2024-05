A marzo tasso di occupazione record (62 %). Diminuisce la disoccupazione

Secondo i dati diffusi dall‘Istituto Nazionale di Statistica (Istat), a marzo il tasso di occupazione ha segnato un nuovo record, raggiungendo il 62,1% su base mensile. Questo dato è accompagnato da un significativo aumento nell’occupazione, con 70.000 unità in più rispetto al mese precedente (+0,3%). L’Istat ha comunicato che il numero complessivo degli occupati è ora di 23 milioni e 849 mila, registrando un incremento di 425.000 unità (+1,8%) rispetto a marzo 2023. Questo aumento è principalmente guidato dall’incremento di 559.000 dipendenti permanenti e di 46.000 autonomi, nonostante una diminuzione di 180.000 dipendenti a termine.

La disoccupazione ha mostrato una tendenza opposta, scendendo al 7,2% su base mensile, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali. In particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è sceso al 20,1%, registrando un calo significativo di 2,3 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Il tasso di inattività, invece, è rimasto stabile al 33,0%. Questi dati riflettono una situazione economica in miglioramento, con un aumento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione, soprattutto tra i giovani. L’incremento dei dipendenti permanenti è un segnale positivo per la stabilità del mercato del lavoro, mentre la diminuzione dei dipendenti a termine potrebbe indicare una maggiore preferenza delle aziende per contratti stabili. (fonte Istat)