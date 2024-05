A Morosolo una settimana “leggera”: risparmiati ben 95 kg di CO2

“Cari genitori, come sapete, per il decimo anno consecutivo la nostra scuola sta seguendo il percorso GREEN SCHOOL (https://www.green-school.it/): vogliamo comprendere tutti insieme quale impatto abbiano le nostre scelte quotidiane sul nostro pianeta TERRA e fare qualcosa per SOSTENERLO. Ci state?”

Così comincia la comunicazione che le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola primaria “Manzoni” di Morosolo hanno ricevuto il 5 maggio 2024: un invito a raccogliere dati su quanto la nostra “mobilità” incida sull’ambiente.

Durante la “Settimana leggera” dal 13 al 17 maggio 2024 tutte le famiglie della scuola sono state sensibilizzate ad un utilizzo più responsabile dei mezzi di trasporto per abbassare il più possibile l’impatto delle nostre azioni sul pianeta Terra.

Molte famiglie durante questa settimana hanno utilizzato il carpooling o sono venute a piedi. Alcune famiglie hanno scelto di aderire alla sperimentale linea di PEDIBUS. Infatti in occasione della “Settimana leggera” la scuola ha attivato una linea di Pedibus che dalla stazione di Morosolo risale verso la scuola con due tappe intermedie. Questa significativa esperienza è stata possibile grazie alla collaborazione volontaria dei genitori dei bambini che hanno aderito al Pedibus, alcuni dei quali hanno accompagnato la piccola “carovana”. Il lavoro di vigilanza della polizia locale del Comune di Casciago ha supportato questo progetto.

I dati per monitorare le emissioni di CO2 che sono stati raccolti durante la “settimana campione” sono stati elaborati e confrontati con i dati raccolti durante la “Settimana leggera”.

«Utilizzando i parametri indicati nell’apposita tabella dedicata alla mobilità sostenibile fornita dal programma Green School, abbiamo verificato in una sola settimana la non emissione di ben 95 kg di CO2. Questo fa molto riflettere: un piccolo sforzo da parte di tutti produce grandi risultati!», spiegano i docenti organizzatori.

Questi i commenti dei “coraggiosi” bambini che, malgrado il tempo inclemente, hanno partecipato al Pedibus:

“Mi è piaciuto un sacco! Lo vorrei fare tutti i giorni! “

“Io vado tutti i giorni a piedi, ma andare con i compagni è molto più bello!!”

“È stato bello e divertente”

“È stato bello perché si andava a piedi e non in macchina”

“È stata un’esperienza bella perchè oltre a non inquinare , ci si allena e iniziare la giornata in compagnia la rende più piacevole!”

«Il Pedibus è sicuramente il modo più salutare, ecologico e divertente per andare a scuola. Uno dei nostri obiettivi è sempre stato rendere lo spazio vicino alla scuola ed i percorsi per raggiungerla sempre più sicuri per incentivare una mobilità scolastica sostenibile. I bambini hanno utilizzato parte della pista ciclopedonale appena realizzata, con la collaborazione della Polizia Locale che li ha scortati fornendo pettorine, corda e le prime istruzioni agli accompagnatori volontari – commenta l’assessore all’istruzione e servizi educativi Caterina Cantoreggi -. I miei complimenti vanno soprattutto ai bambini che hanno partecipato, nonostante sia stata una settimana con tempo avverso, bravi!».

Questo potrebbe essere un primo passo per attivare delle linee di Pedibus in modo continuativo per i prossimi anni.