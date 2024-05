A Porto Ceresio dialoghi d’arte con tre “personali” nella Palazzina della cultura

Il Palazzo della cultura di Porto Ceresio ospita tre “personali” con una decina di opere in mostra per ciascuno degli artisti partecipanti.

La mostra, intitolata “Il tempo della natura”, propone opere di Angelo Ariti, Fabio Brambilla e Flor Voicu.

La mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio alle 11,30 con la presentazione del critico d’arte Fabrizia Buzio Negri, e potrà essere visitata fino al 26 maggio (orari: sabato e domenica dalle 10 alle 18.30. In settimana su appuntamento chiamando il numero 347 5221294).

Realizzata in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Porto Ceresio, la mostra propone dialoghi d’arte fra tre artisti, ognuno con il suo personale stile e la propria percezione, in varie interpretazioni “dentro” il tempo della natura. Un ideale fil rouge intesse storie e immagini avvolgendole attorno ad un obiettivo di sensibilizzazione sul tema natura/ambiente, per toccare le corde più intime del pensiero e del vivere.

Unica e originale la visione dei dipinti di Angelo Ariti, fondata sulla concretezza dei pigmenti, in un divenire di vibrazioni che solo la spatola sa generare. Il rapporto tra luce e colore si impregna di nuove rilevanze nelle varie espressioni figurali.

L’opera di Fabio Brambilla nel tempo diviene sempre più territorio misterioso, dove intuire il respiro affaticato della natura. La sua arte polimaterica accoglie strati di pigmenti inserendo, senza delimitazione, frammenti di frasche, rami, erbe, muschi.

L’appassionato lavoro artistico di Flor Voicu con la tecnica informale si riflette nelle trasparenze tonali, nei contrasti di colore, nel palpitare della materia, alla ricerca di un risultato di grande effetto visivo, trasformando liricamente il fatto narrativo.

(nella foto un particolare dell’opera “La mia barca” di Angelo Ariti)