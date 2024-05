A Radio Lombardia si parla di raccolta differenziata, ospite Paride Magnoni di Coinger

Mercoledì 8 maggio, ospite della trasmissione ‘Servizi&Società, la voce dell’economia circolare e sostenibile’ in onda a Radio Lombardia, sarà Paride Magnoni, Direttore generale Coinger.

Sì parlerà di ambiente, raccolta differenziata, bidoni come nuovi contatori e molte altre curiosità per imparare e differenziare meglio per pagare meno.

L’appuntamento è per l’8 maggio, ore 18.10-18.30 in diretta su FM 100.3, radiolombardia.it o smart tv

Per ascoltare la trasmissione CLICCA QUI