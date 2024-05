A Saronno torna il mercatino dell’usato per aiutare le famiglie in difficoltà

È in programma a maggio il mercatino dell’usato di via Legnani di Saronno, organizzato per aiutare le famiglie seguite dalla Società San Vincenzo.

La raccolta degli abiti verrà effettuata all’oratorio di via Legnani 1 dal 12 maggio al 16 maggio, dalle 16:30 alle 18 (il 13, 14 e 15 anche dalle 20:30 alle 21:30). La vendita in oratorio è prevista per il 17, 18 e 19 maggio.

Il materiale richiesto è vestiario estivo per uomo, donna e bambino in ottimo stato, più borse, cinture, scarpe quasi nuove, giochi completi.

Tutto il ricavato andrà per aiutare le famiglie di Saronno seguite dalla San Vincenzo.