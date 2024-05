A Sesto Calende il 2 giugno si festeggia con il concerto del Corpo Musicale G. Colombo

A Sesto Calende la Festa della Repubblica si festeggia con il concerto nel cortile della biblioteca, dentro le mura del municipio comunale.

Alle 18 di domenica 2 giugno il Corpo Musicale Giovanni Colombo, che nel 2022 ha festeggiato il proprio bicentenario, allieterà gli ascoltatori con le musiche di grandi compositori, fra questi Musorgskij, Huckeby, Sartori, Murtha, Goodwin e altri maestri.

Il concerto si terrà nel cortile affacciato sul Ticino, ma in caso di pioggia avrà invece luogo in sala

consiliare. Nella stessa giornata la banda sarà presente a Golasecca, insieme al locale Corpo Musicale “A. Viotti”, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica e del battesimo civico dei diciottenni.

IL CORPO MUSICALE COLOMBO: IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Per l’occasione il Corpo Musicale Giovanni Colombo ha anche annunciato i suoi prossimi eventi sul territorio:

– domenica 16 giugno, nel pomeriggio, LA Musica SI FA strada, evento organizzato con la scuola di musica “Percorsi Musicali”: un avvincente percorso sonoro lungo le vie del centro, con termine in municipio (in caso di pioggia presso il Centro Studi “A. Dell’Acqua”).

– domenica 16 giugno, alle 21.00, concerto a Golasecca (in caso di pioggia verrà rinviato a venerdì 28 giugno)

– domenica 23 giugno alle 18.00, in municipio, inaugurazione della nuova divisa con la partecipazione della Filarmonica di Tremona (cortile biblioteca; sala consiliare in caso di pioggia).

Tutti i concerti si svolgono in collaborazione con il Corpo Musicale “Arturo Viotti” di Golasecca e sono diretti dal maestro Renato Agliata.