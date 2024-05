A Tradate ripresi i lavori al sottopasso di via IV Novembre. Ferrovienord: “Conclusione prevista per fine anno”

Ferrovienord comunica che sono ripresi oggi i lavori per il rifacimento del sottopasso di via IV novembre a Tradate. Il cantiere, avviato nel febbraio 2022 con una previsione di conclusione dei lavori alla fine di agosto dello stesso anno, si sta prolungando da mesi, tra stop e riprese, esasperando in particolare automobilisti e residenti della zona,

«La complessa rete di sottoservizi presenti in loco ha richiesto negli ultimi mesi diverse pause nelle lavorazioni del cantiere per consentire agli operatori esterni prima lo spostamento provvisorio delle proprie strutture interferenti con il cantiere e successivamente il riposizionamento nella configurazione definitiva – si legge nella nota inviata da Ferrovienord – L’ultima interruzione – durata circa due mesi – ha permesso la posa definitiva delle tubazioni che forniscono il gas a tutto il quartiere e al vicino ospedale».

Il nuovo cronoprogramma dei lavori prevede nelle prossime settimane il completamento il monolito di sostegno del sottopasso che permetterà l’eliminazione del ponte provvisorio costruito per sostenere la sovrastante sede ferroviaria. A seguire saranno completati i muri d’ala del sottopasso, verranno ricollocati gli ultimi sottoservizi nella posizione definitiva, saranno ricostruiti la strada e il marciapiede con tutti gli impianti (illuminazione, smaltimento acque) e la relativa segnaletica.

Il nuovo sottopasso avrà una larghezza di 6,5 metri per ospitare una strada a due corsie e un marciapiede ciclopedonale di 1,2 metri e avrà un’altezza di 4 metri, in modo da consentire anche il passaggio di mezzi di soccorso.

La conclusione completa dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

