A Varese i colori delle comunità africane attraverso le immagini di Daniele Tamagni

Daniele Tamagni è stato uno dei pochi italiani a vincere nel 2011 il World Press Photo Award, uno dei premi di fotografia più importanti al mondo. Ha immortalato con la sua macchina i colori del Congo, dei dandy africani di Brazzaville, dei Sapeurs che, con i loro vestiti eccentrici e le stravaganze, hanno poi ispirato – proprio grazie alle sue foto – registi e stilisti di moda, primo fra tutti Paul Smith, cantanti come Solange, sorella di Beyonce, di cui era amico. Fotografò, e più volte ritrasse, il rapper britannico di origini nigeriane Tinie Tempah.

Nelle sue foto, scattate in giro per il mondo, c’è la gioia di vivere, sottolineata dai sorrisi, dagli abiti colorati, dalle pose talvolta eccessive. È evidente l’interesse di Tamagni nei confronti dei dettagli, che si tratti di occhiali, orologi, abiti. La sua volontà era quella di immergersi in ciò che vedeva e quindi fotografava.

Daniele ha testimoniato l’orgoglio e la gioia di vivere di comunità urbane in Africa , e non solo, per le quali moda di strada e stile sono un mezzo per esprimere la propria identità in contesti complessi, in una società “reinventata”.

«L’Africa quotidiana è fatta anche di speranza: le mie foto sono un inno alla vita». Daniele Tamagni ha raccontato l’Africa come pochi. Un universo completamente diverso da stereotipi e pregiudizi, con soggetto, colori e modi che propongono un’altra narrazione rispetto a quella a cui siamo abituati.

Oggi le sue immagini sono pubblicate in 25 libri in tutto il mondo. Mostre con le sue immagini si tengono ogni anno dal 2010 in Europa e negli Stati Uniti in gallerie e musei privati.“Le mie foto sono un inno alla vita”, era solito dire il fotografo descrivendo agli ospiti delle sue mostre. La sua morte stata una perdita assoluta per il mondo dell’arte e della cultura.

Interviene: Giordano Tamagni

Ingresso libero

Foto: © Daniele Tamagni – Courtesy Giordano Tamagni