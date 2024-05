A Varese la mostra di Antonio De Blasi dal titolo Roots

La mostra in Sala Veratti sarà aperta dall’ 8 al 23 giugno, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 18,30

Sabato 8 giugno alle ore 16,30 nella sala Veratti di Varese verrà inaugurata la mostra di Antonio De Blasi dal titolo ROOTS, disegni surreali che hanno lo scopo di sensibilizzare la coscienza collettiva sulla questione ambientale, con un focus sul dramma della Xylella, il batterio che sta uccidendo migliaia di ulivi secolari in Puglia, stravolgendo la fisionomia del territorio salentino.

Una lettura poetica e decadente di un panorama che attualmente si trova in una fase transitoria, un percorso in divenire privo di mete sicure. Le opere entrano nel cuore della vicenda raccontandola attraverso figure surreali, fortemente simboliche, che si legano a doppio filo ai ricordi, alle speranze, alle tradizioni di una terra “il Salento” nella quale l’artista ha vissuto per 20 anni.

La mostra prende spunto da una riflessione per cui se è vero che il panorama reale cambia e questo è un dato oggettivo, cambia anche il panorama interiore di un uomo, di un artista che lo custodisce e lo vive quotidianamente nei suoi ricordi. Così tra sogni, incubi e speranze l’artista illustra il suo Salento, dando alla sua terra la forma di una donna, di una madre natura che quotidianamente lotta e si trasforma per sopravvivere.

La mostra patrocinata dal Comune di Varese è curata da Carmelo Todoverto e promossa dal Centro Storico Italiano.

La mostra sarà aperta dall’ 8 al 23 giugno, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 18,30.