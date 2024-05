A Varese una grande caccia al tesoro nelle vie della città contro il gioco d’azzardo

Sabato 25 maggio a partire dalle 14.30 Varese ospita l’evento DramaGame, una grande caccia al tesoro nelle vie della città. Un gioco urbano che unisce enigmi, prove e sfide con la sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico. Un grande evento urbano rivolto ad adolescenti, adulti e famiglie per scoprire la città attraverso il divertimento e al tempo stesso informare su un problema sociale sempre più diffuso anche tra i giovani.

«In questi anni abbiamo sempre più alzato l’attenzione sul dramma del gioco d’azzardo – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Portando avanti un lavoro di informazione, formazione e soprattutto prevenzione. Un’iniziativa che vuole sensibilizzare le persone su una problematica attraverso un gioco sociale positivo, che permette anche di scoprire luoghi della città».

«Nei mesi scorsi abbiamo svolto un percorso formativo rivolto alle scuole superiori della città, incentrato sul tema della prevenzione al gioco d’azzardo – aggiunge Emanuele Battaggi della Cooperativa Lotta contro l’emarginazione – alcuni studenti e studentesse prenderanno parte attiva alla caccia al tesoro in qualità di peer educator, cioè svolgendo attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai propri coetanei».

Il ritrovo è a Villa Mirabello, all’interno dei Giardini Estensi, per sabato 25 maggio alle ore 14.30. L’evento fa parte di un progetto sensibilizzazione e prevenzione del gioco azzardo patologico, attraverso una modalità di sensibilizzazione non convenzionale rivolta giovani, adolescenti e famiglie. L’obiettivo è quello di unire divertimento, scoperta della città e informazione.

DramaGame è organizzato in squadre da 2 a 8 partecipanti e ha una durata di circa due ore. Per giocare non serve conoscere i luoghi in anticipo: bastano una connessione internet, un telefono carico, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Non ci sono app da scaricare, l’intero gioco è svolto su un sito dedicato accessibile da qualsiasi smartphone. Gli enigmi e le prove sono adatte a qualsiasi età, mentre per i minori di 14 anni è necessario l’accompagnamento degli adulti.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Link Insubria: Rete Contro l’Azzardo” a cui aderisce l’Ambito distrettuale Sociale di Varese, con capofila l’Ambito distrettuale di Lomazzo e la regia Ats Insubria, con l’obiettivo di affrontare a livello di controllo, prevenzione e presa in carico la patologia del gioco azzardo. La caccia al tesoro è coordinata dall’associazione Damatrà.

Per informazioni e iscrizioni: www.dramatra.it/evento/varese25maggio