A Vedano Olona doppio appuntamento a Villa Aliverti per la presentazione dei candidati delle due liste

Mentre continuano sul territorio comunale iniziative e banchetti, le due liste in corsa per le elezioni amministrative a Vedano Olona si preparano alle rispettive serate di presentazione pubblica dei candidati consiglieri. Presentazioni che si terranno entrambe in questa settimana nel salone di Villa Aliverti.

Il primo appuntamento è per la lista Prossima Vedano che candida alla carica di primo cittadino l’attuale vicesindaco Vincenzo Orlandino. L’incontro si terrà domani, martedì 14 maggio, con inizio alle 21.

Due giorni dopo, giovedì 16 maggio, sempre alle 21, tocca alla lista Polo Civico Vedanese, che propone come candidato sindaco Sergio Mina.

Per gli elettori vedanesi un’interessante opportunità per conoscere da vicino le persone che si propongono di rappresentarli in Consiglio comunale, di fare domande sui rispettivi programmi e di partecipare alla campagna elettorale “dal vivo”, dove ci si augura che i toni siano meno aggressivi di quelli che si sono potuti leggere sui social in questi giorni.