A Venegono Inferiore Giorgio Zaupa è pronto a sfidare Premazzi con la lista “Venegono Civica 2030”

«Una lista di alto profilo, con persone esperte in diversi ambiti, a partire da quello amministrativo fino a quello sociale. Uomini e donne conosciuti in paese, che possono dare fiducia ai cittadini e portare idee nuove». Giorgio Zaupa, candidato sindaco a Venegono Inferiore con la lista “Venegono Civica 20230”, ha presentato ieri alla stampa candidatura e candidati della sua lista, in vista dell’incontro con la cittadinanza fissato per il 28 maggio alle 21 in Sala consiliare.

«Ci abbiamo lavorato molto, dal mese di luglio abbiamo cercato una rosa di persone che potessero dare un valore aggiunto alla nostra proposta, non volevamo persone “riempi lista” ma persone di livello, perché il nostro obiettivo è quello di dare un’alternativa concreta e presentare ai venegonesi un programma articolato. Per ogni problema che a nostro parere va risolto abbiamo nel programma una soluzione, dal problema della raccolta differenziata, vero tallone d’Achille di questo paese, agli spazi di aggregazione per bambini e ragazzi, dalla desertificazione di negozi e servizi in paese fino al coordinamento delle associazioni», dice Zaupa.

In lista, tra gli altri, Luca Ranzi, consigliere di minoranza uscente; Diego Bevilacqua, educatore e animatore; Pietro Antonini, storico elettricista venegonese; Stefano Scarpa attivo nella scuola e nell’ambito sportivo; Paola Stanchina, ex insegnante, che ha già avuto un’esperienza in amministrazione; Luisa Cremona e Donatella Cicognani che è stata Difensore civico a Venegono.

A sottolineare la visione a lungo termine della proposta amministrativa, il gruppo ha scelto di mettere nel simbolo anche la data 2030: «Un segnale per far capire quanto crediamo a questo progetto e come la nostra intenzione sia non solo quella di correre per vincere ma anche quella di essere una presenza forte nel tempo, con l’ipotesi di portare avanti il nostro progetto per Venegono almeno fino alle elezioni del 2029».

Qui l’elenco completo dei candidati in lista