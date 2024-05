A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese

Fino alla fine di settembre 2024 riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Un’occasione unica per scoprire Villa e Collezione Panza, offrire una vera e propria esperienza d’arte contemporanea all’interno della Villa e del suo magnifico giardino

Tariffa agevolata per i visitatori varesini di Villa e Collezione Panza: fino al mese di settembre 2024, tutti i cittadini del capoluogo varesino potranno visitare il Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano sul Colle di Biumo a 7.50€, ovvero con uno sconto del 50% sul biglietto d’ingresso alla villa. Un’occasione speciale dedicata ai residenti di Varese per scoprire Villa e Collezione Panza, offrire una vera e propria esperienza d’arte contemporanea all’interno della Villa e del suo magnifico giardino.

Villa e Collezione Panza, Bene donato al FAI da Giuseppe Panza di Biumo nel 1996 e aperto al pubblico dal 2000, è una villa settecentesca che ospita una celebre collezione d’arte contemporanea, importanti mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali e una fitta programmazione di eventi, tra cui concerti, conferenze, laboratori per le scuole, attività per le famiglie.

L’iniziativa della Fondazione si iscrive nel perimetro del protocollo d’intesa triennale siglato a fine 2023 con il Comune di Varese per il rilancio culturale del territorio, ed è finalizzata ad avvicinare sempre più la Villa alla città. L’accordo siglato con il Comune rafforza una collaborazione di lunga data con la Fondazione che si articola nella diffusione e promozione di iniziative culturali al fine di supportare lo sviluppo di eventi e festival, nonché nella creazione di tariffe agevolate destinate alla cittadinanza per la fruizione di Villa Panza, della sua collezione d’arte contemporanea e dello splendido giardino all’italiana.