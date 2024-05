Aaron Luna debutta tra i professionisti nella King of the Ring di Mornago

È il momento della “prima” da professionista per Aaron Luna, il 23enne italo-argentino cresciuto nel vivaio del Boxe Team Camacho che sta per dismettere canotta e caschetto per entrare nel mondo dei grandi. Sabato 1° giugno a Mornago, Luna incrocerà i guantoni con un altro giovane, Manuel Alberti, in quello che sarà il combattimento clou della riunione “King of the Ring”.

Luna e Alberti si affronteranno nella categoria dei pesi Leggeri (limite di peso fissato in 60 Kg) sulla distanza delle sei riprese da 3′ in quello che sarà l’ultimo confronto della serata, articolata su un totale di dieci match. Il programma scatta alle ore 20 sul ring allestito nella palestra di via Verdi in località Crugnola; l’organizzazione è gestita proprio dal Team Camacho che fa capo all’ex “pro” varesino Giuseppe Facente, da tempo impegnato a Gavirate a far crescere giovani pugili, proprio come Luna.

Numerosi gli atleti della squadra di casa sul ring, ben sei (oltre a Luna) compresa Sofia Scialpi che nell’unico match femminile affronterà Corinne D’Elia da Busto Garolfo. La riunione vedrà impegnati pugili in rappresentanza di ben dieci diverse palestre con grande prevalenza lombarda. Dopo i primi sei incontri è prevista una pausa per poi andare in direzione del match professionistico.

Alberti, l’avversario di Luna, ha maggiore esperienza perché ha già disputato tre incontri “pro” ma è ancora alla ricerca della prima vittoria. L’italoargentino, idolo di casa, non intende però partire con il piede sbagliato in questa nuova avventura agonistica.

IL PROGRAMMA

Kg 62 Elite: Federico Malgeri (Master Boxe) vs Filippo Boscarato (Hurricane)

Kg 65 Elite femm.: Sofia Scialpi (BT Camacho) vs Corinne D’Elia (Backspin Busto G.)

Kg 60 Elite: Stefano Colucci (BT Camacho) vs Gabriele Insalata (FM Fighting)

Kg 75 Elite: Alessio Puglisi (Master Boxe) vs Tommaso Pradella (Hurricane)

Kg 75 Elite: Salvatore Paribello (BT Camacho) vs Giuseppe Ianni (Gorla)

Kg 81 Elite: Mattia Cerutti (BT Camacho) vs Nicolas Gaggiano (Como)

— pausa —

Kg 60 Elite: Fabio Antonello (BT Camacho) vs Jason Mannella (Knockout)

Kg 71 Elite: Salah Marouan (BT Camacho) vs Riccardo Tagliabue (ANBC)

Kg 86 Elite: Youness Semri (BT Camacho) vs Daniele Carenzi (Backspin Busto G.)

Kg 60 PRO: Aaron Luna (BT Camacho) vs Manuel Alberti (Top Team Italia)