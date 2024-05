“Abbiamo un lavoro da portare a termine”, Tamborini punta su scuole, sociale e i collegamenti

Ricerca di un terzo mandato “inevitabile” quello di Davide Tamborini, sindaco di Mornago da due tornate elettorali. Inevitabile “perché vogliamo portare a conclusione i progetti iniziati e perché abbiamo ancora nuove idee per i mornaghesi”.

Sempre sotto le insegne della lista “Viviamo Mornago”, in profonda continuità con l’attuale progetto amministrativo e con gran parte degli attuali compagni di viaggio ma con l’innesto di quattro nuovi giovani in lista.

Conoscendo le fatiche degli amministratori degli enti locali la prima domanda è d’obbligo: sindaco, chi glielo fa fare di cercare un altro mandato? Ma Tambroni non ha molti dubbi.

«Ci piace concludere le cose e non avendo ancora portato a termine alcuni progetti non intendiamo tirarci indietro. Uno su tutti sono i collegamenti con le ciclopedonali che rappresentano un collegamento fisico importante in un comune diffuso come il nostro. Abbiamo appena realizzato il tratto da Montonate al cimitero ora si prosegue con il progetto di arrivare fino a Mornago ma ci sono anche lo sviluppo del nuovo centro sportivo/commerciale, i lavori di ampliamento delle scuole e soprattutto l’esigenza di nuovi investimenti sul sociale».

Partiamo dalle scuole, quali sono gli scenari?

Pochi giorni fa è arrivata la notizia della disponibilità dei finanziamenti Pnrr, questa è una grande occasione per il recupero dell’asilo. Stiamo identificando l’intervento migliore con l’obiettivo di fare rete anche tra i soggetti che si occupano di questo comparto. C’è poi l’esigenza di trovare una specializzazione scolastica nelle nostre frazioni, per questo abbiamo pensato ad un ampliamento del plesso di Crugnola che è una scuola primaria mentre a Mornago ci concentreremo sulla secondaria.

Quali sono oggi i punti deboli di un paese come Mornago?

Purtroppo sono simili a molti altri comuni e riguardano soprattutto la macchina amministrativa. Gli enti locali soffrono, necessitiamo di maggior personale e soprattutto di completare alcuni ruoli importanti. Di pari passo va l’esigenza di sviluppare maggiormente la digitalizzazione della macchina amministrativa.

E le potenzialità ancora inespresse?

Su tutte penso al progettate delle Piane Viscontee. Mornago è proprio il baricentro di questo importante collegamento culturale / naturalistico. È un valore da sfruttare anche perchè ci permette di essere attrattivi ma anche di sviluppare progetti che possono agganciare situazioni molto più grandi, penso alle olimpiadi MIlano Cortina ad esempio.

Ha parlato della necessità di un maggior impegno sul sociale

Oggi c’è bisogno di lavorare su una maggiore inclusione sociale a tutti i livelli con attenzione particolare ai giovani. Oggi c’è un’ottima collaborazione con l’oratorio ma dobbiamo lavorare ancora di più sul doposcuola e tutti quei momenti al di fuori della scuola. I ragazzi hanno bisogno di avere qualcosa da fare, dobbiamo lasciare meno vuoti. Gli spazi ci sono e anche lo sviluppo del centro sportivo sarà cruciale. Dall’altro lato ci sono gli anziani, anche qui abbiamo dei progetti da sviluppare, fra tutti quello di un centro diurno. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni e molte idee su come farlo.

A Mornago tiene banco da tempo la preoccupazione sui conti del Comune in particolare dopo la comunicazione della Corte dei Conti, qual è lo stato delle cose?

Si tratta soprattutto di materia tecnica più che politica. Posso dire che siamo tranquilli: gli uffici hanno trasmesso tutte le informazioni e integrazioni richieste da Corte dei conti e stanno lavorando. Io posso dire che abbiamo appena approvato un consuntivo addirittura con un avanzo e che i conti del bilancio sono tutti in ordine.

Il suo concorrente Alessandro Montin è stato molto critico sulla gestione di questa vicenda

Montin è stato vicesindaco e ha esperienza e sa quali sono i nodi della vicenda. Detto questo se vuole un confronto pubblico possiamo farlo. Parliamo di programmi però, e in ogni caso buona campagna elettorale a tutti.

I vostri prossimi appuntamenti?

Sabato saremo all’area commerciale di via stazione, martedì a Montante all’osteria, mercoledì a Crugnola al circolo e giovedì a Mornago. Aspettiamo tutti i cittadini per raccontare le nostre idee e a vere un confronto.