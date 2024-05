Accordo Andar per Valli, 11 nuovi partner per il turismo sostenibile

La Giunta Esecutiva di Comunità Montana Valli del Verbano (CMVV) ha di recente deliberato l’integrazione dei soggetti che intendono sottoscrivere l’Accordo volontario Andar per Valli, per un turismo sostenibile nelle Valli del Verbano. Undici nuovi firmatari abbracceranno quindi quella che è la visione di sviluppo turistico e rilancio territoriale dell’Ente.

Soggetti pubblici e privati quindi diventeranno parte attiva di quella che è la base e la bussola per l’idea di sviluppo turistico di CMVV e si uniranno ai circa già sessanta partner firmatari e presenti. Sviluppo che si sta concretizzando nella creazione e messa online di un sito web turistico e dedicato anche ai percorsi. In questi mesi, infatti, si sta definendo l’operatore economico incaricato della sua realizzazione tramite una accurata ed estesa indagine di mercato. Nei piani, per inizio giugno, potrebbe esserci l’affidamento.

L’accordo Andar per Valli presenta anche un Regolamento che ogni membro dovrà sottoscrivere e fare proprio. A breve questo regolamento sarà inviato anche a tutti i 32 Comuni per l’approvazione e ricezione.

Ma non solo, Comunità Montana Valli del Verbano vuole essere da coordinatore ed aggregatore sul territorio, per questo è stato promosso il calendario unificato degli eventi 2024. L’Ente si pone come comunicatore e facilitatore, lasciando ovviamente in capo ai Comuni e alle associazioni, Proloco su tutte, l’organizzazione e gestione dell’evento dal punto di vista pratico. Il calendario unificato è consultabile sul sito dell’Ente cliccando qui e gli stessi uffici di CMVV incoraggiano la massima diffusione sulle piattaforme web istituzionali dei Comuni.

«Una bella notizia – commenta Gianpietro Ballardin, assessore al turismo di CMVV -. Con questa delibera e queste nuove adesioni abbiamo il totale coinvolgimento di tutti i nostri Comuni e la partecipazione di soggetti specializzati nella promozione del turismo sostenibile. Ringrazio tutti loro per la fiducia. Stiamo facendo importanti passi in avanti da questo punto di vista e informeremo costantemente i partner e i cittadini. L’idea di sviluppo e rilancio economico territoriale non può che essere partecipato e l’Accordo Andar per Valli è la dimostrazione pratica del nostro impegno».

«Il calendario unificato vuole essere in prima battuta uno strumento di divulgazione – conclude Marco Fazio, vicepresidente e assessore alla cultura di CMVV -. Sarà facilmente consultabile e nelle nostre intenzioni vuole essere un aggregatore comunicativo di tutta l’offerta di eventi sul territorio. Pensiamo che mediante il calendario unificato possiamo raggiungere un certo grado ottimale di coordinazione tra i Comuni, le Proloco e le altre associazioni».