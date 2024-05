Acinque dona computer portatili e fissi ad associazioni attive nel sociale

Acinque ha donato computer portatili e fissi ad associazioni attive nel sociale, presenti nei territori in cui opera l’azienda a Como, Lecco, Sondrio, Monza, Busto Arsizio, Varese.

Le apparecchiature (89 componenti fra laptop, desktop e monitor) sono state ricondizionate e messe materialmente a disposizione nei giorni scorsi, con l’intento di sostenere organizzazioni che sviluppano progetti di solidarietà, disabilità, supporto didattico: nell’epoca del digitale, si tratta di una preziosa fornitura di strumenti di studio e di lavoro che riconferma le

analoghe iniziative intraprese nel recente passato, allorché Acinque affiancò campagne di contrasto alle povertà educative e tecnologiche scaturite durante la pandemia.

«Il principio è lo stesso – hanno sottolineato il presidente Matteo Barbera e l’amministratore delegato Stefano Cetti –: ossia quello di assicurare il nostro supporto alle realtà locali che giorno dopo giorno profondono il proprio impegno in favore dei gruppi sociali che hanno bisogno di sostegno».

«Quando parliamo di sostenibilità, che è la parola chiave di tutti i business di un Gruppo con marcata vocazione green, non intendiamo soltanto sostenibilità ambientale, ma anche attenzione al sociale – hanno concluso Barbera e Cetti -. È una scelta sostenibile quella di non disperdere strumenti ancora in piena efficienza ed è una scelta sostenibile conferire valore al radicamento, alla vicinanza alle comunità, al sostegno alle iniziative che promuovono l’inclusione: al centro c’è sempre la persona».