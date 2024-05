Acqua e fuoco “dialogano” nel foyer del Cinema Nuovo con la mostra di Insight Foto Festival

Venerdì 10 maggio presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (via dei Mille, 39) ci sarà l’inaugurazione delle prime due mostre della quarta edizione di INSIGHT Foto Festival. Per il terzo anno consecutivo le associazioni Filmstudio 90 APS e APS Gattabuia dialogano al Cinema Teatro Nuovo con una visione comune, in cui i linguaggi artistici attivano riflessioni su tematiche sociali e ambientali. (foto di repertorio)

Dall’11 al 19 maggio 2024 INSIGHT Foto Festival porta a Varese mostre, incontri, installazioni e performance artistiche, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare gli autori e le autrici. Quest’anno il tema che costituisce il filo conduttore di tutte le attività è URGENTE. Ogni sala espositiva riflette una specifica interpretazione di questo concetto, tra le quali l’ambiente e la relazione tra uomo e natura, focus della rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo”.

Il foyer del Cinema Teatro Nuovo, una delle location di INSIGHT, ospiterà i lavori di due artiste selezionate per l’edizione 2024: Alessandra Gatto e Elena Zanfanti con “Red Line” e “Fango”.

Acqua e fuoco dialogano nel foyer del cinema per raccontare la fragile relazione tra uomo e natura, dalla quale entrambi escono sopraffatti e alla ricerca di un equilibrio apparentemente sempre più difficile da raggiungere. I lavori affrontano da una diversa prospettiva le conseguenze della prevaricazione dell’uomo sulla natura. Alessandra Gatto offre una rappresentazione inedita degli incendi dolosi in Calabria, mentre Elena Zanfanti racconta gli effetti della recente alluvione in Emilia- Romagna nel 2023. Entrambe le autrici scelgono la via della ricerca e della sperimentazione, utilizzando tecniche digitali e post fotografiche e valorizzando materiale analogico recuperato.

Utilizzano la fotografia per conservare la memoria di importanti catastrofi naturali. Una memoria sempre delicata e rispettosa, in un caso astratta ed evocativa, nell’altro reale econcreta. Le immagini di Alessandra nascono dall’incontro e dalla manipolazione di prelievi satellitari e fotografie digitali degli incendi, svelano paesaggi mangiati dal fuoco e ci parlano di ciò che l’uomo sottrae a sé stesso. Le immagini di Elena mostrano oggetti, negativi fotografici e diapositive deteriorate dall’acqua in un’installazione che ci ricorda il prezioso compito di salvaguardare la nostra storia e di ricordare la nostra precarietà.

Venerdì 10 maggio le artiste Alessandra Gatto ed Elena Zanfanti e le direttrici di INSIGHT Foto Festival presenteranno al pubblico le opere esposte nel foyer. A seguire, un piccolo momento conviviale. Le mostre saranno visibili dal 10 al 19 maggio 2024 negli orari indicati sul sito www.insightfotofest.it

INSIGHT Foto Festival, ideato e organizzata da APS Gattabuia, a cura di: Chiara Del Sordo, Daniela Domestici e Deborah Caivano, è un evento in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto che supporta progetti di natura sociale e culturale volti alla coesione della comunità locale.

Le artiste

Alessandra Gatto, laureata in Fotografia e attualmente studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Brera è un’artista che vive e lavora a Milano. I suoi lavori, negli ultimi anni valorizzati all’interno di premi di arte contemporanea come Combat Prize e Fondazione Francesco Fabbri, nascono dall’incontro e dalla relazione tra l’uomo e la natura. Dall’osservazione di elementi naturali, interrogandosi su aspetti filosofici, chimici, fisici e storici, l’autrice sviluppa uno sguardo laterale, slegato da un approccio stereotipato a questa relazione.

Elena Zanfanti Artista visiva, graphic designer, insegnante. Laureata in Scienze della

comunicazione, attualmente frequenta il Biennio Specialistico di Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le sue opere spaziano dalla pittura, alla fotografia, alle tecniche calcografiche. I temi ricorrenti della sua ricerca sono l’identità, nel suo carattere d’impermanenza e il paesaggio, quando diventa specchio di luoghi interiori.

A seguire, alle ore 21 ci sarà la proiezione in anteprima assoluta del documentario “La Città Giardino” di Eugenio Manghi, Annalisa Losacco e Pino Faré (Italia, 2024, durata 40 minuti). Il documentario, realizzato per Geo&Geo, avrà un’introduzione musicale al pianoforte a cura di Fabio Bruno. Sarà presente il regista Eugenio Manghi. L’ingresso è

gratuito.

L’evento, organizzato da Filmstudio 90 APS in partenariato con il Comune di Varese, è uno

dei primi appuntamenti della rassegna “Di terra e di Cielo”, che proseguirà fino al 7 giugno

(programma completo https://www.filmstudio90.it/di-terra-e-di-cielo/).

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it