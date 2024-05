Ad Albizzate presentazione del libro “Del tempo disumano” di Annitta Di Mineo

Sabato 4 maggio alle ore 11 alla Biblioteca comunale di Albizzate. Il libro è attualmente in corsa per il prestigioso Premio Strega Poesia 2024

Sabato 4 maggio alle ore 11 alla Biblioteca comunale di Albizzate (Piazza IV Novembre) si terrà la presentazione del nuovo libro di Annitta Di Mineo “Del tempo disumano” pubblicato da Montabone editore.

“Del tempo disumano” è un’opera che esplora temi profondi e provocatori, avventurandosi nelle complessità della condizione umana attraverso la poesia. Il libro è attualmente in corsa per il prestigioso Premio Strega Poesia 2024, riconoscimento che sottolinea l’importanza e la qualità delle opere in competizione. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con Annitta Di Mineo, discutendo del libro e delle ispirazioni suggerite dalle sue poesie.