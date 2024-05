Ad Arcumeggia ritorna il maestro Antonio Pedretti con “Bianco Lombardo”

Sangalleria annuncia il ritorno del maestro Antonio Pedretti ad Arcumeggia, il primo borgo affrescato d’Italia, situato sulle verdi colline del comune di Casalzuigno. La mostra, intitolata “Bianco Lombardo”, sarà inaugurata sabato 8 giugno alle ore 15:00 e sarà visitabile fino all’11 luglio con ingresso libero.

Antonio Pedretti, artista di fama internazionale, presenta una rassegna di dodici oli su tela che rendono omaggio alla nostra terra, ricca di laghi e montagne incastonate in una cornice di bellezza naturalistica senza pari. Con uno stile assoluto, Pedretti cattura l’essenza degli ambienti lacustri, in particolare del lago di Varese, che l’artista definisce “Bianco Lombardo”. I suoi dipinti, caratterizzati da graffianti colori e tratti decisi, offrono una visione profonda e spesso nascosta di questi paesaggi.

Arcumeggia, conosciuta come la “Patria dell’arte”, ospita già un’opera significativa di Pedretti: l’affresco “Le Alpi”, realizzato nel 2001 e situato sull’ampio piazzale della chiesa. Questo lavoro, di dimensioni imponenti (tre metri per due), fa parte di un progetto culturale del CCR di Ispra, che intendeva celebrare l’Europa come comunità, legando le radici dell’Unione Europea attraverso l’arte.

La mostra “Bianco Lombardo” di Antonio Pedretti non solo celebra la bellezza dei paesaggi italiani, ma continua a promuovere l’idea di unione e appartenenza tra i popoli europei, riflettendo la tradizione artistica e culturale che da sempre caratterizza Arcumeggia.

Sangalleria invita tutti gli appassionati d’arte a visitare questa straordinaria esposizione, disponibile il venerdì e il sabato dalle 14:00 alle 18:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.sangalleria.com o contattare Sangalleria all’indirizzo email sangalleria.arcumeggia@gmail.com.