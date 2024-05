Addio al “Maestro”, il mondo della dance piange Franchino Dj

Lutto nel mondo della musica dance. All’età di 71 anni è morto Franchino, storico vocalist e deejay. Franco Principato, siciliano di origine (è nato a Caronia nel 1953) se ne è andato nella mattinata di domenica 19 maggio dopo un ricovero di alcune settimane in ospedale.

Icona delle notti in discoteca in tutta Italia, è stato protagonista delle serate in provincia di Varese, dal Village fino al Nautilus passando per il Sinatra’m e il Land solo per citarne alcuni.

L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Dalla Sicilia si era trasferito in Toscana e da lì aveva conquistato le notti di tutta Italia, dalla riviera Romagnola fino ai locali del Milanese per arrivare ai club di Ibiza e Formentera.

Il messaggio della famiglia: “Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. ”Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere”.