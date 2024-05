Addio al vincolo sportivo: come cambieranno i vivai dal 1° luglio

Dal prossimo 1° luglio in Italia entra in vigore la norma che abolisce il vincolo sportivo anche per gli atleti tra i 13 e i 20 anni di età: una situazione destinata a cambiare in maniera sostanziale lo sport giovanile e che coinvolge l’intera attività agonistica a qualsiasi livello.

In pratica, i vivai come li abbiamo conosciuti negli ultimi anni dovranno modificare profondamente il loro modo di operare perché al termine di ogni stagione dovranno trovare un nuovo accordo con i giocatori per il campionato successivo (a partire, appunto, dalle fasce giovanili più basse), con gli atleti che a quel punto saranno liberi di cambiare casacca.

Per capire quali sono i pro e i contro, come evolveranno le situazioni regolamentari, ma anche quelle pratiche, VareseNews ha “convocato” in redazione Mario Oioli, direttore sportivo della Pallacanestro Varese ed esperto di normativa sportiva.

Martedì 7 maggio, dalle 14,30, Oioli sarà intervistato in diretta da Damiano Franzetti, responsabile delle pagine di sport del nostro giornale, per fare chiarezza su quello che avverrà all’interno delle società sportive dall’estate prossima. L’intervista andrà in onda su VareseNews, sul nostro canale Youtube e sulla pagina Facebook.

Nel corso della diretta sarà possibile intervenire con le proprie domande, sempre attraverso i social: se però volete anticiparle potete scrivere una e-mail all’indirizzo sport@varesenews.it.