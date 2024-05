Addio vincolo sportivo, come cambiano i vivai: intervista in diretta a Mario Oioli

Martedì 7 maggio dalle 14,30 si parla di un argomento scottante in ambito sportivo: la fine del cosiddetto vincolo per atleti tra i 13 e i 20 anni che entrerà in vigore con la nuova stagione agonistica, il 1° luglio 2024. Ospite della nostra redazione Mario Oioli, direttore sportivo della Pallacanestro Varese ed esperto di regolamenti. Oioli parlerà della riforma e risponderà a eventuali domande che si possono inviare all’indirizzo sport@varesenews.it. L’intervista condotta dal giornalista Damiano Franzetti è trasmessa in diretta sul giornale, sul nostro profilo Facebook e sul nostro canale Youtube.