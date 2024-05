Agostino Alloro riconfermato consigliere regionale dell’Unione Pro loco d’Italia per la provincia di Varese

L’assemblea delle Pro loco lombarde che si è riunita oggi a Melzo, ha rieletto Agostino Alloro delegato Unpli per la provincia di Varese con acclamazione unanime.

«Nel mio mandato ho cercato in questi anni di creare momenti di condivisione di progetti comuni tra le Pro loco e il territorio – ha detto Alloro, noto restauratore e consigliere della Pro loco di Cairate – Tutti progetti portati a termine. I più noti sono Exploratour, le Cronache del Seprio, il Taccuino dell’esploratore e Restauri rari, ma anche la raccolta di fondi per le opere terremotate e il volume “Pro loco pro arte” e recentemente l’intervento sul Cristo medioevale di Arquata del Tronto. Non sono mancati i momenti di promozione con la realizzazione di video, come “Venti di Insubria” con la collaborazione di Quelli del 63, video promozionali dei siti storici della Valle Olona. Infine seminari tecnici e fiere specialistiche come la presenza alla Bit e da due anni a Milano Comics e molto altro ancora».

«Un grande lavoro realizzato grazie alla fiducia datami dalle nostre Pro loco», ha concluso Agostino Alloro.