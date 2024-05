I Fottuta Marmellata in concerto al Caffè Teatro con il maestro Luca Chiaravalli

Il Caffè Teatro Comedy Club di Verghera di Samarate ospita venerdì 24 maggio, alle ore 21:30, il concerto live dei Fottuta Marmellata, la band che ha tra i suoi animatori il compositore e polistrumentista Luca Cahiaravalli.

I Fottuta Marmellata, noti per la loro energia e passione, presenteranno poi in autunno il loro nuovo singolo inedito, composto appositamente per loro proprio dal maestro Chiaravalli. Il brano verrà interpretato dal carismatico frontman William Moretti.

Il progetto di questa nuova band è nato nel 2023 con l’intento di offrire al pubblico una raccolta di brani celebri ma mai scontati, un viaggio musicale che attraversa la storia del rock, dalle sue origini fino ai suoni più contemporanei. Ciò che distingue questo gruppo è la sua struttura unica: due sezioni ritmiche che si alternano sul palco, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il cuore dei Fottuta Marmellata è formato da Luca Chiaravalli che reduce dal successo di Sanremo con “Pazza” interpretata da Loredana Bertè.

Accanto a lui, Alessandro Lualdi, pianista e compositore, lo accompagna sin dagli anni ’90. Con più di vent’anni di esperienza con la band fusion jazz “Moto Perpetuo”, Lualdi ora si esibisce con il basso. Nell’altra sezione ritmica troviamo Gigi Maratea, batterista dall’ampia formazione, noto per “Duedidie” e la cover band “AMNESIA”, insieme ad Alessandro De Felice, un bassista di grande maestria, ben conosciuto nella scena delle cover band del Varesotto.

Le parti melodiche sono affidate a Emanuele Volpi e Paolo Noal. Volpi, diplomato in chitarra classica al Conservatorio, porta la sua versatilità al repertorio della band. Noal, con una formazione classica alle spalle, si è dedicato al rock con passione, diventando un riferimento nella scena locale.

A condurre la band è William Moretti, cantante talentuoso, noto per i suoi lavori con i Mad Hatters nella scena musicale di Gallarate e Varese.

Lo spettacolo avrà luogo al Caffè Teatro Comedy Club, a Verghera di Samarate. Il locale offre uno spazio intimo e accogliente dove il pubblico potrà godere della performance dei Fottuta Marmellata. Questa serata, grazie al lancio del loro primo singolo, segnerà un nuovo capitolo nella carriera della band e lascerà un segno

indelebile nel panorama musicale della provincia di Varese.