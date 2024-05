Al castello Visconteo di Fagnano le premiazioni del premio letterario “E io rinascerò in nuove parole”

Si terrà nella cornice del Castello Visconteo a Fagnano Olona sabato 25 maggio alle ore 15.30 la cerimonia conclusiva del Premio Letterario “Ed io rinascerò in nuove parole” organizzato dal Circolo Poetico Culturale l’Alba (www.circoloalba.it) in collaborazione con il Comune di Fagnano Olona e con il patrocinio non oneroso della Provincia di Varese e della Pro Loco di Fagnano Olona.

Il Premio Letterario è dedicato alla memoria di Sergio Belvisi, membro dell’Associazione scomparso prematuramente durante il periodo del Covid-19, e anche il titolo “Ed io rinascerò in nuove parole” è un omaggio a lui trattandosi di un verso estrapolato da una sua significativa poesia. Quasi un pensiero già rivolto al momento in cui non sarebbe più stato fisicamente tra noi.

«Da sempre la nostra associazione cerca di sensibilizzare le persone, e soprattutto gli studenti, alla poesia e alla letteratura in generale. E con costanza e impegno ci siamo riusciti» commenta Antonio Vaccaro, Presidente del Circolo Poetico Culturale l’Alba.

«Siamo soddisfatti dell’ottima riuscita dell’iniziativa, confermata dalla ampia partecipazione, soprattutto per le sezioni del Premio Letterario riservate ai cittadini maggiorenni residenti in Lombardia. Il buon lavoro degli ultimi mesi dei nostri volontari ha consentito la partecipazione di poeti residenti in quasi tutte le province della nostra regione» spiega Paolo Bossi, Vicepresidente del Circolo Poetico Culturale l’Alba e Segretario del Premio Letterario.

Il Comitato organizzativo è composto da Antonio Vaccaro, Annitta Di Mineo, Rosella Rogora, Anita Pariani, Pier Mario Tognoli e Paolo Bossi. Coordinerà la cerimonia, Fausto Bossi. Saranno presenti i membri della Giuria e le Autorità. Al termine sarà offerto un rinfresco ai presenti a ringraziamento della partecipazione.

In dettaglio, per le sezioni dedicate alla scuola primaria e secondaria di primo grado hanno registrato la partecipazione di oltre 60 poesie o elaborati (acrostici, sonetti, ecc.) inviati dagli alunni delle scuole fagnanesi (Salvatore Orrù, Gianni Rodari ed Enrico Fermi) e dalle scuole di Venegono Superiore (Guglielmo Marconi e Arturo Ferrarin).

Ancora più corposa la partecipazione alla sezione C riservata agli adulti maggiorenni e residenti in territorio lombardo, che ha raggiunto le 126 poesie. Infine, per la sezione riservata ai libri di poesia editi negli ultimi tre anni, la Giuria ha valutato 14 volumi giunti da ogni parte di Lombardia.

La Giuria

Per le sezioni delle poesie la Giuria è composta da Antonio Vaccaro, Miriam Ballerini, Rosy Gallace, Marco Leonardi e Sergio Melchiorre.

I libri editi sono stati valutati dalla Giuria composta da Antonio Vaccaro, Annitta Di Mineo, Luigi Giurdanella, Laura Orsolini e Annamaria Vezio.