Al congresso dei tecnici di laboratorio biomedico il presidente dell’albo varesino si rivolge ai giovani: “Siate curiosi”

Si è svolto gli scorsi 8 e 9 maggio a Roma il secondo congresso nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico incentrato sul tema “Il ruolo e lo spazio strategico del TSLB: scommettere su noi stessi, scommettere sul futuro delle professioni sanitarie”.

Era presente anche una delegazione dalla provincia di Varese con il presidente dell’Albo dei Tecnici di Laboratorio dell’Ordine TSRM e PSTRP di Varese Davide Antognoli e i consiglieri Claudia Placidi e Alessandro Valerio.

Tra i temi trattati: evoluzione del profilo professionale, intelligenza artificiale, telemedicina, sviluppo della medicina territoriale e nuove prospettive per la professione.

Ospiti del Congresso anche rappresentanti della EPBS (European Association of Biomedical Scientists) che hanno descritto il ruolo del “Biomedical Scientists” in Europa e aperto un canale di collaborazione internazionale con la professione.

Tra i relatori, Davide Antognoli ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema ” Generazioni a Confronto: sviluppo comunicazioni e competenze nel dialogo intergenerazionale” sottolineando l’importanza che riveste il coinvolgere le nuove generazioni nel percorso di crescita della professione.

«Siate curiosi della nostra professione e non arrendetevi ad un non si può fare, ma credete fino in fondo alle potenzialità che la figura del TSLB può mettere in campo nel panorama del nostro sistema sanitario nazionale a servizio del paziente» le parole di Antognoli, uno dei primi TSLB in Italia ad aver avuto la possibilità di accedere ad un dottorato di ricerca che sta svolgendo presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.