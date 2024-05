Al Gran Cinema Vittoria apre la mostra “Innatural” all’interno dell’Insight Foto Festival

All’interno della sezione OUT di Insight Photo Festival Varese 2024, Kyklos, in collaborazione con l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, presenta presso lo spazio dell’ex Gran Cinema Vittoria, “Innatural”, esposizione dei tre fotografi Giovanni Dal Cin, Sara Gorlini e Daniela Radice.

Innatural ben si inserisce nel tema URGENZE del festival, poichè rappresenta il dilemma tra ciò che è, e ciò che dovrebbe essere. È innaturale sfruttare e maltrattare le risorse della terra fino all’impossibile, e innaturale, insolito, non conforme, è l’accezione negativa rispetto a come dovrebbe essere il rapporto uomo/ambiente. Allora perché non tornare a cogliere il beneficio di immergersi nella natura, di ricreare un sano e rispettoso rapporto con essa? C’è un’urgenza ed è naturale che ci sia; è l’urgenza di trasformare il rapporto con la natura e affrontare insieme le crisi del clima, della biodiversità e dell’inquinamento per garantire un futuro sostenibile.

L’inaugurazione, programmata per il 12 maggio alle 18, vedrà la prestigiosa presenza dell’attrice Betty Colombo, che aprirà la serata con una lettura scenica, offrendo al pubblico la possibilità di un’immersione profonda nel tema presentato.

LE INFORMAZIONI

L’esposizione sarà aperta dall’11 al 19 maggio 2024

Sabato e domenica 11/12 e 18/19 maggio ore 9.30/12.30 e 15.30/19.30 – lunedì 13 / venerdì 17 maggio ore 15.30/19.30 Inaugurazione: domenica 12 maggio ore 18.00

Ex Gran Cinema Vittoria, via Bagaini 10 – Varese

Info: spaziokyklos@gmail.com