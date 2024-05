Al Gulliver di Varese incontro tra RSA e giovani stranieri per trovare l’occasione di lavoro

Una ventina di studenti dei due CPIA di Varese e di Busto Arsizio e alcune RSA del territorio interessate ad avere nuovo personale. L’incontrò tra domanda e offerta di lavoro è avvenuta questa mattina, martedì 7 maggio, al centro Gulliver di Varese, tappa di un percorso promosso da Camera di Commercio, Provincia e Ufficio scolastico provinciale.

Una formula già attuata ma è stato il primo di tipo “sanitario” e ha visto coinvolta Uneba la principale associazione che riunisce le residente socio sanitarie lombarde.

« È stato un appuntamento interlocutorio – ha spiegato Guido Bonoldi consigliere comunale di Varese con delega alla sanità – le residenze sono alla ricerca di personale mentre i giovani stranieri, che hanno concluso la prima formazione, vogliono intraprendere percorsi che portino ad avere un lavoro. L’intento è quello di trovare un numero congruo di giovani intenzionati a iniziare il corso per diventare ASA. Occorre un numero minimo che non abbiamo ancora raggiunto. Gulliver, per il nord della provincia, e Acof, per l’area a Sud, potrebbero diventare gli enti formatori mentre le RSA potrebbero sponsorizzare, con borse di studio, il percorso di formazione e poi assumere il personale».

La formula del matching tra domande e offerta di lavoro è un modello che Camera di Commercio, insieme a Provincia e Ufficio scolastico, sta promuovendo. In campo sanitario si è trattato della prima esperienza a cui, però, ci sarà un seguito a settembre.