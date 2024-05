Al Liceo artistico” Frattini” di Varese riprendono i Caffè Letterari

Al Liceo “A. Frattini” di Varese riprendono gli incontri del Caffè letterario, un appuntamento culturale che da oltre sette anni coinvolge autori di spicco del panorama letterario. Lo scorso anno, gli incontri con Benedetta Tobagi, Paolo Cognetti e Ilaria Gaspari sono stati molto apprezzati dagli studenti. Prossimamente, saranno ospitati Fabio Geda, autore del romanzo “La scomparsa delle farfalle” (martedì 21 maggio, ore 11.00) e Beatrice Salvioni, autrice di “La Malnata” (28 maggio ore 11.00).

Il bar della scuola si è trasformato nel luogo ideale per i “Caffè letterari”, un’iniziativa nata dalla collaborazione con la casa editrice L. Einaudi di Milano e parte del progetto “Lo Struzzo a scuola”. Nell’anno scolastico 2023-24, il progetto ha visto anche la partecipazione della casa editrice Mondadori di Novara, che ha contribuito all’evento del 26 aprile con la presenza di Alessandro Barbaglia, autore de “La mossa del matto”.

L’obiettivo degli incontri è quello di far scoprire e stimolare il piacere della lettura tra gli studenti attraverso dibattiti che coinvolgono studenti, insegnanti e scrittori in un percorso compiuto e arricchente. Questo non solo favorisce l’incontro tra il testo e gli studenti, ma incentiva anche la crescita dello “studente-lettore”. Il piacere della lettura cresce e matura nel corso degli anni, permettendo la formazione di giovani lettori, liberi di scegliere e di comprendere, interessati e stimolati a conoscere autori, libri, editori e collane, e capaci di comunicare le proprie esperienze di lettura.

Durante la preparazione agli incontri, gli studenti lavorano su competenze diverse, come la produzione di video, servizi giornalistici, articoli e drammatizzazioni, che vengono poi presentati durante gli incontri conclusivi con gli autori.

L’iniziativa del “caffè letterario” è stata ideata dalla professoressa Marilisa Sturniolo, docente di lettere al Frattini, che durante gli incontri svolge il ruolo di anfitrione nei confronti degli autori per creare un clima di continuo confronto. Questo progetto scolastico viene continuamente organizzato grazie al suo forte valore formativo, evidenziato quando gli studenti si immergono completamente nella lettura, scoprendo il piacere di un libro a discapito delle distrazioni digitali.