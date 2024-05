Al Miv di Varese una serata horror con i lavori dei giovani registi emergenti

Al Multisala Impero di Varese una serata unica dedicata alla creatività emergente nel mondo del cinema horror dal titolo “Carnage Cinema Horror”.

Il 15 maggio, mercoledì, il cinema aprirà le sue porte per accogliere il talento dei giovani registi del territorio che desiderano esplorare il genere dell’horror attraverso cortometraggi originali e innovativi.

La sala Mercurio, con la sua atmosfera incantevole e la sua vasta platea, si trasformerà in un palcoscenico per l’orrore, offrendo ai registi la possibilità di condividere le proprie visioni con il pubblico di Varese e oltre. Verranno proiettati nove cortometraggi horror di giovani registi emergenti e anche gli spettatori saranno chiamati a votare il loro preferito.

«Un contest di cortometraggi a tema horror non è solo un’opportunità per i giovani registi di emergere, ma anche un modo per celebrare la diversità e l’innovazione nel mondo del cinema. Vogliamo incoraggiare la creatività e l’espressione individuale, fornendo un ambiente inclusivo e stimolante per tutti coloro che desiderano esplorare il lato oscuro della narrativa cinematografica», spiega Matteo Ballarati regista e fondatore di Cactus Production.

La giuria formata da Andrea Lanza, Federica Crippa, Luigi Manco, Simone Murru, Giorgio Ghisolfi avrà l’arduo compito di decretare i migliori tre film. Il vincitore avrà un premio in denaro.

Tutte le info: https://www.multisalaimpero.com/