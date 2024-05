Al Museo Civico Bodini di Gemonio la Giornata delle medaglie

La Giornata delle medaglie, inserita nel Programma JEMA delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2024, è il settimo appuntamento delle Giornate delle Arti Artigiane organizzate annualmente nei primi giorni di maggio al Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, in provincia di Varese ed è in programma per domenica 5 maggio.

Dopo il successo delle precedenti giornate dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa d’arte e incisione, al marmo, alla ceramica, al legno, al vetro, quest’anno l’attenzione è rivolta all’arte della medaglistica che Floriano Bodini ha indagato durante tutta la sua carriera. Come per le scorse edizioni si dedica una giornata e una mostra a un’arte artigiana, a un mestiere d’arte. Questo evento ha lo scopo di indagare e recuperare il fascino del lavoro artigianale, abbinato al mondo dell’arte contemporanea, con l’attenzione rivolta ad alcune realtà produttive e di formazione, attente all’importanza delle tradizioni presenti del territorio nazionale che si trovano a dialogare con artisti, artigiani.

Il Programma della Giornata delle Medaglie

La Giornata si apre con il laboratorio manuale “Piccoli artisti della medaglia!” durante il quale i bambini e ragazzi possono sperimentare la lavorazione di una medaglia. Nel corso del pomeriggio visitando il Museo, nelle sale interne, come nei cortili, si ha l’occasione di scoprire il fascino delle medaglie; dalle loro fasi di lavorazione per giungere all’ispirazione che queste opere, a firma di Floriano Bodini, hanno suscitato nella scenografa Anusc Castiglioni, autrice di una performance di teatro d’ombra dal titolo “Bagliori delle medaglie: apparizioni di draghi, regine e colombe”.

Negli spazi delle mostre temporanee inoltre, viene inaugurata l’esposizione “Floriano Bodini, la medaglia come scultura” nella quale vengono presentate alcune medaglie del Maestro che arricchiscono la sua produzione negli anni 2000, proseguendo così cronologicamente l’esposizione medaglistica permanente al Museo. Proprio per il valore didattico intrinseco in questa manifestazione, accanto alle medaglie verrà dedicato uno spazio mirato ad approfondire l’aspetto della lavorazione artigianale, degli strumenti utili e dei procedimenti di realizzazione mediante piombi e calchi in gesso.

A conclusione della Giornata, alle ore 17.00 si apre la tavola rotonda che vede tra gli ospiti: la Dott.ssa Rosa Maria Villani (Responsabile della Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico Zecca di Stato, Roma), Fabio Gigante (Numismatico e storico della moneta, Varese), Dino Mariani (collaboratore di Floriano Bodini, già Direttore della Fonderia Artistica Battaglia, Milano), Giovanni Borghi (cesellatore, collaboratore di Floriano Bodini, Malnate -VA-).

La Giornata è realizzata in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e con il contributo di Comunità Montana Valli del Verbano. Un ringraziamento particolare per la collaborazione a Sara Bodini, Famiglia Borghi, Stefano Calderara, Peppino Gatti, Dino Mariani, Caroline Vezzani.

Programma della giornata

ingresso libero

Ore 14.00 “PICCOLI ARTISTI DELLA MEDAGLIA”. Laboratorio creativo bambini (7-12 anni) gratuito con prenotazione obbligatoria (didattica.museobodini@gmail.com – 3397596939)

Dalle 14.30 alle 16.30 dimostrazioni di lavorazione delle medaglie con Dino Mariani e Giovanni Borghi

Dalle 15.30 alle 16.30 performance di teatro d’ombra dal titolo “Bagliori delle medaglie: apparizioni di draghi, regine e colombe” di e con Anusc Castiglioni

Ore 16.30 rinfresco

Ore 17.00 Tavola rotonda e inaugurazione mostra “Floriano Bodini, la medaglia come scultura”

“Floriano Bodini, la medaglia come scultura”

fino al 26 maggio 2024

Sabato e domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

Ingesso 3/5 euro

Da lunedì a venerdì su appuntamento 3397596939

info@museobodini.it

www.museobodini.it