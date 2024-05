Al Parco Pineta la “Festa della biodiversità – Bioblitz Lombardia 2024”

Guidati da esperti naturalisti, grandi e piccoli saranno condotti alla scoperta della natura del Parco Pineta grazie a laboratori, cacce al tesoro e postazioni di approfondimento. Manifestazione realizzata nell’ambito del Bioblitz 2024. In collaborazione con AREA Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Programma in costruzione

Ad attendervi altre opportunità di partecipazione:

EcoPlanetario (PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO)

Sentiero Natura (percorribile con visita guidata gratuita o in autonomia)

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero della Magia del Bosco

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

——————-

Cos’è il Bioblitz?

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti. La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la cosiddetta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.

I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org del progetto Bioblitz Lombardia 2024.

Maggiori informazioni su rilevamenti e modalità di iscrizione alla piattaforma (Parco di Riferimento: Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate) a breve disponibili.

Per una partecipazione più attiva, siete invitati a scaricare l’App gratuita iNaturalist, che vi permetterà di identificare più facilmente piante e animali.

App INaturalist per Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android)

App INaturalist per IOS (https://itunes.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028?mt=8)