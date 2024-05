Al via le iscrizioni del Palio Remiero di Luino, pubblicato anche il regolamento

Negli scorsi giorni sono stati pubblicati l’avviso di iscrizione al Palio Remiero 2024, che si terrà a Luino il 30 giugno, e il regolamento di composizione degli equipaggi, che ha voluto premiare sia l’agonismo sia il carattere folkloristico ma soprattutto ha posto importanti regole sull’idoneità medico sportiva.

Il canottaggio, infatti, è uno sport tra i più completi e faticosi, pertanto un minimo di preparazione atletica e condizione fisica è necessaria, a tutela della sicurezza e del benessere di ciascuno. Per questo motivo il Comune di Luino ha sottoscritto una convenzione dedicata al Palio Remiero con il centro Medico Sportivo Olimpia 3000 che permetterà a tutti gli interessati di svolgere gratuitamente una visita medico sportiva. I tesserati alle federazioni sportive FIC e FICS non avranno bisogno di tale visita in quanto già abilitati a svolgere l’attività agonistica.

Tutte le informazioni sul regolamento e i criteri di partecipazione sono consultabili cliccando qui, il regolamento cliccando qui

«Come già sottolineato il Palio Remiero rappresenta un grande ritorno – ha detto Ivan Martinelli, assessore allo sport e alla partecipazione civica -. Mancava da troppo tempo, oltre 20 anni. Sono certo che sarà estremamente emozionante, non solo per un ex vogatore come me, vedere quelle imbarcazioni spettacolari cavalcare ancora le acque del nostro lago. Alcuni rioni sono già pronti, altri si stanno muovendo per organizzare gli equipaggi. È bello veder rinascere il senso di appartenenza e il legame alla propria ‘contrada’ e alla Città di Luino. Il regolamento della competizione quest’anno vuole premiare il giusto mix di spettacolo ed agonismo. Forza Luino! Ci siamo!».

«Il Palio Remiero è un momento molto spettacolare ma soprattutto molto divertente – ha concluso Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. Mi ricordo quando partecipai come rematore. Una festa, tanto entusiasmo e la giusta dose di competizione ed agonismo, momenti da ricordare. Per questo sarebbe bello che, oltre ad un pubblico numeroso, siano tanti coloro che andranno a comporre gli equipaggi. Iscrivetevi numerosi! È una esperienza estremamente coinvolgente».