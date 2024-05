Albero sui fili della corrente: chiusa al traffico via per Venegono a Vedano Olona

Dopo i problemi causati da un albero sradicato dal maltempo questa mattina che ha portato alla chiusura per un paio d’ore della strada del Marone, la Polizia locale di Vedano Olona è dovuta intervenire attorno alle 18,30 anche su via per Venegono, dove un albero si è adagiato sui fili della corrente, appena dopo il passaggio a livello verso Venegono Superiore

Anche in questo caso strada chiusa dalle 18,50 circa per consentire l’intervento di Vigili del fuoco e Protezione civile per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la linea elettrica. La strada dovrebbe rimanere chiusa al traffico fino alle 20 circa.