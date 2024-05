Alessandro Bellotti candidato sindaco per una Cassano Valcuvia “che cambia”

Alessandro Bellotti è il candidato sindaco di Cassano Valcuvia per la lista “Cassano che cambia”. Classe 1975, Bellotti si presenta alle amministrative dell’8 e 9 giugno con una lista civica composta da volti nuovi della politica.

Perito informatico, attualmente impiegato come ricercatore e consulente scientifico nello sviluppo software presso Cefriel – Politecnico di Milano, spiega: «Ho abbracciato questa nuova avventura con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del mio territorio e della comunità circostante, convinto che sia importante mettersi costantemente in discussione e agire attivamente per il cambiamento anziché restare passivi». Rispetto alla lista aggiunge: « Essere parte di “Cassano che cambia” significa essere protagonisti attivi del cambiamento che desideriamo vedere. Significa impegnarsi e lavorare per trovare soluzioni innovative alle sfide storiche, quotidiane e a lungo termine che il nostro paese affronta. Ci proponiamo di valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di attività commerciali e turistiche che ne esaltino il potenziale. Il nostro programma si basa su principi fondamentali come la fiducia, il rispetto reciproco e la collaborazione con i cittadini. Non facciamo promesse irrealistiche, ma ci impegniamo a fare scelte oculate per il bene della comunità».

Andrea Bellotti sfida il candidato Claudio Bossi, volto di continuità rispetto all’attuale amministrazione guidata da Serena Berea. I nomi della lista guidati da Bellotti sono: Bottelli Lara, Fabbri Manuel, Giacobazzi Matteo, Isella Patrizio, Pinese Massimiliano, Scinardo Giacomo, Turci Chiara.

I valori segnati nel loro programma:

Fiducia e rispetto: Vogliamo instaurare un clima di fiducia reciproca tra i cittadini e le istituzioni, basato sul rispetto e sulla trasparenza.

Inclusione nel rispetto delle leggi: Crediamo nell’importanza di promuovere l’inclusione di tutte le persone nella società, nel pieno rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali.

Condivisione e collaborazione: Crediamo nell’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano il loro futuro, promuovendo la partecipazione e la collaborazione.

Sicurezza: Poniamo grande attenzione alla sicurezza dei cittadini e ci impegniamo a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti.