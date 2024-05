Alessandro Tommasi porta a Gallarate e Busto il progetto di Nos, il “media-partito”

Il 2 maggio 2024 alle 19:00 si terrà a Gallarate al Barley House (in via S. Giovanni Bosco, 5) l’incontro itinerante “Perché Nos”.

Il 3 maggio 2024 invece sarà a Busto Arsizio, alle Fabbrica di Pedavena (Piazzale dei Bersaglieri).

Due eventi di due ore l’uno, aperto a tutti «in cui si discuterà di questioni politiche a livello europeo a partire dai quattro piani inclinati che caratterizzano la nostra epoca: il cambiamento demografico, il cambiamento tecnologico, il cambiamento climatico e il cambiamento nel produrre valore economico».

Alessandro Tommasi, creatore di Nos, già fondatore di Will Media, sarà il “direttore d’orchestra” con i partecipanti che si interrogheranno a vicenda su come riuscire a collaborare per dare forma a una società a prova di futuro.

«NOS è un media-partito nato con un’idea precisa: contribuire a rafforzare l’area dei liberaldemocratici italiani» dice Tommasi. «In questo senso l’accordo con Azione è lo sbocco naturale del nostro percorso che deve culminare in un grande rilancio di quest’area politica dopo le elezioni europee. C’è una comunità là fuori che da troppo tempo fatica a trovare spazio e voce. Non siamo destinati alla cifra singola! Il nostro impegno è mirato a riguadagnare la fiducia di queste persone con trasparenza, metodo e accountability». Un’alleanza che prevede la candidatura di alcuni esponenti di Nos nelle liste di Azione: Alessandro Tommasi nella circoscrizione nord-ovest, Gabriella Zanzanaini e Luca Ungaro nella circoscrizione dell’Italia centrale.»

Dopo le elezioni del 9 giugno, Nos vuole avviare «un percorso di costruzione di un nuovo soggetto liberaldemocratico che non rinunci alle diverse storie, identità e sensibilità ma che sia capace di darsi regole trasparenti chegarantiscano la contendibilità delle leadership e valorizzino i talenti, specie i più giovani», aggregando «associazioni, movimenti e partiti di ispirazione liberaldemocratica, ma soprattutto singoli cittadini, volontari, militanti».