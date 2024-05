Alla biblioteca Bruna Brambilla di Varese la presentazione de “Il cancello rotto” di Anna Fotino

La fine dell’anno scolastico 2023-2024 è ormai imminente e con essa si avvicinano anche le ultime iniziative letterarie prima dell’arrivederci a settembre.

A tal proposito, mercoledì 22 maggio alle 17.45 si terrà la presentazione del libro “Il cancello rotto” di Anna Fotino presso la Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese. La trama narra di una giovane donna del sud che, dopo la laurea, decide di rinunciare ad un ottimo lavoro a Roma per dedicarsi all’imprenditoria in un sud agricolo e ancora fortemente tradizionalista. Questa tradizione, nei suoi aspetti negativi, incontra la vita della protagonista, che dopo un normale inizio di matrimonio e di lavoro, deve fare fronte allo sgretolarsi dei suoi sogni a causa delle vicende della sua vita.

A presentare il libro e a dialogare con l’autrice sarà Maria Lettieri, volontaria della biblioteca. Sarà l’ultima iniziativa in programma dell’anno scolastico 2023-2024, pertanto sarà un’occasione per salutarsi con la Biblioteca e darsi appuntamento a settembre per il riprendere delle attività.

Al termine dell’evento ci sarà anche un aperitivo a cura dei volontari.