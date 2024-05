Alla Fondazione Bandera di Busto Arsizio “Lego Space e astronomia”, evento per bambini e genitori

Domenica 19 maggio dalle 20 alle 23 nella sede di via Costa 29 un’occasione ludica, ma anche informativa, per contribuire alla sensibilizzazione e all’inclusione dei bambini con disturbi del neurosviluppo e con disabilità

La Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio organizza per domenica 19 maggio dalle 20 alle 23 nella sede di via Costa 29 “Lego Space e Astronomia”.

Si tratta di un’occasione ludica, ma anche informativa, per contribuire alla sensibilizzazione e all’inclusione dei bambini con disturbi del neurosviluppo e con disabilità.

La fondazione Bandera è lieta di accogliere tutti coloro che avranno piacere di partecipare, bambini e genitori, nessuno escluso. L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Asst della Valle Olona, ed è in linea con la mission della UOSD Autismo nel ciclo della vita, che opera per realizzare l’inclusione sociale dei bambini con autismo e delle loro famiglie.

