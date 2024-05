Alla Liuc l’incontro “L’Umanità allo specchio: la sfida dell’Intelligenza Artificiale”

“L’Umanità allo specchio: la sfida dell’Intelligenza Artificiale” è il titolo dell’incontro in programma per venerdì 17 maggio, alle 17 e organizzato da LIUC (in particolare dal Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati) e da UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti). In programma all’Auditorium di LIUC. Cosa qualifica e distingue l’essere umano nella rivoluzione culturale innescata dall’avvento dell’intelligenza artificiale? L’IA è un amplificatore delle capacità umane… Ma anche delle differenze?.

Il programma:

16:45 | Registrazione partecipanti

17.00 | Saluti istituzionali

Federico Visconti, Rettore, LIUC – Università Cattaneo

Gabriele Fontana, Presidente UCID Busto Arsizio Valle Olona Alto Milanese

In dialogo con un’intelligenza artificiale: scoprire per capire, capire per decidere Alessandro Giordani, Professore Ordinario di logica e filosofia della scienza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Luca Mari, Professore Ordinario di scienza della misurazione, LIUC – Università Cattaneo

Diritti e responsabilità personale, tutela della privacy, tra norme in essere e in divenire

Alberto Gambino, Professore Ordinario di diritto privato, Università degli Studi Europea di Roma e Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code (IAIC)

Le intelligenze e l’intelligenza. Tra complementarità e differenza.

Don Lorenzo Voltolin, Docente di sistemi teologici e sistemi digitali, Facoltà Teologica del Triveneto

Sacro e profano, un’interazione complessa?

Luciano Traquandi, Docente di psicosociologia aziendale, LIUC – Università Cattaneo e condirettore del Percorso Executive SPEM: Spiritualità e Management, Politecnico di Milano School of Management

Modera:

Eliana Minelli, Professoressa Associata di organizzazione, LIUC – Università Cattaneo

Dibattito con il pubblico

Conclusioni

Don Omar Cappelli, Assistente Ecclesiastico, LIUC – Università Cattaneo