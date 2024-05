Alla palestra “Falaschi” il 2º torneo di baskin a Varese

Il Millepiedi Varese ha organizzato la seconda edizione del torneo di baskin, che si terrà sabato 4 e domenica 5 maggio nella palestra di casa, in piazza Don Gabbani a Valle Olona di Varese.

«Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per fare conoscere questo bellissimo sport e passare due giorni all’insegna dell’amicizia, del divertimento e dell’inclusione con tanti amici e attività, Sarà anche un momento per scambiare quattro chiacchierare con i nostri ragazzi, magari davanti ad un bel panino, e capire cos’è il Baskin in ogni suo aspetto. Vi aspettiamo numerosi e speriamo di regalarvi qualche nuova emozione».