Alla sala Pro Busto il tributo a Nanni Svampa con il teatro-canzone di Francesco Pellicini

Tra i primi appuntamenti di BA Estate, il ricchissimo calendario delle iniziative estive proposte dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni e realtà cittadine, si ricorda lo spettacolo di cabaret/concerto “Ciao Nanni” in memoria di Giovanni Nanni Svampa, che andrà in scena il 1 giugno alle 21.00 in sala Pro Busto.

L’ evento fa parte della diciottesima edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri, diretto da Francesco Pellicini, che è stato allievo di Nanni Svampa.

Lo spettacolo ripercorre l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario. Un percorso poetico attento ed equilibrato che si snoda attraverso le canzoni tratte dal repertorio di Georges Brassens, le canzoni della “mala milanese”, della tradizione popolare lombarda sino al cabaret dei mitici Gufi (Svampa, Brivio, Magni, Patruno).

Lo schema è quello del teatro canzone: una chitarra (Paolo Pellicini, a sua volta chitarrista di Roberto Brivio e storica spalla di Francesco), una fisarmonica (Fazio Armellini), un leggio e la voglia di raccontare un patrimonio culturale di grandissimo valore. Ingresso libero e gratuito.