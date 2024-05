Alla scoperta dei pianeti planetari extrasolari con il Gruppo Astronomico Tradatese

Continuano le iniziative speciali del GAT (Gruppo Astronomico Tradatese), in occasione del 50esimo anno di attività della nota Associazione di astrofili tradatesi.

Lunedì 20 maggio, ore 21 al Cine Grassi di Tradate il Professor Stefano Facchini terrà una importante conferenza sul tema: “Alle origini dei sistemi planetari”. Facchini è uno dei massimi esperti in uno dei temi più nuovi della moderna ricerca astrofisica: quello della formazione e caratterizzazione dei sistemi planetari extrasolari.

Ha fatto molta notizia, nello scorso Gennaio, la pubblicazione ( da parte del team di Facchini) su NATURE Astronomy della scoperta di acqua in abbondanza all’interno di un disco proto-planetario che circonda la giovanissima stella HL Tau (nella costellazione del Toro). Per questa scoperta Facchini ha utilizzato (e utilizza da anni) le 66 antenne del leggendario radiointerferometro ALMA, sull’altopiano di Chajnantor, nel deserto di Atacama. Di fatto, con più di 5000 pianeti finora scoperti attorno a stelle vicine, i risultati di ricerca di mondi extrasolari indicano chiaramente che i meccanismi di formazione planetaria siano molto più efficienti di quanto si sarebbe mai immaginato: sembra infatti che esiste in media almeno un pianeta attorno ad ogni stella. Questi nuovi sistemi planetari hanno diverse e variegate proprietà chimico-fisiche, che sono strettamente legate a come questi pianeti si siano formati nei loro ambienti natali, ossia nei dischi proto-planetari da cui hanno preso origine. Immagini provenienti dai massimi osservatori della nostra epoca con cui lavora il Prof. Facchini, ( non solo ALMA, ma anche il super-telescopio spaziale JWST) ci mostrano per la prima volta l’ambiente fisico e chimico dove questi pianeti si stanno formando, dando un rivoluzionario accesso ai primi momenti di “vita” di nuovi mondi.

Nella conferenza di Lunedì 20 Maggio al Cine Grassi, Facchini mostrerà molti nuovi e sorprendenti risultati su quanto stiamo imparando sulla nascita di nuovi pianeti nella nostra Galassia. Questo grazie a dati non solo nel visibile ma anche in infrarosso (JWST) e in microonde (ALMA). E c’è un effetto collaterale importantissimo di questa ricerca: quello di aiutarci ad approfondire un tema quasi esistenziale per la scienza umana, ossia capire come sia sorto, come sia evoluto e quanto sia peculiare il nostro stesso sistema planetario, il Sistema Solare.