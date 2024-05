All’aeroporto di Linate ora ci si può imbarcare con il sistema di riconoscimento facciale

Da martedì 7 maggio dopo una fase sperimentale, all’aeroporto di Milano Linate è disponibile il servizio di FaceBoarding che permette ai passeggeri che lo desiderano, di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all’imbarco utilizzando un sistema biometrico di riconoscimento facciale.

Il servizio è a disposizione di tutte le compagnie aeree che vogliano integrare i loro sistemi di check-in e boarding con il sistema di FaceBoarding. Ita Airways e SAS sono state le prime compagnie a aderire al progetto.

Si tratta di una procedura che ottimizza l’esperienza del passeggero in aeroporto consentendo, a coloro che si sono precedentemente registrati tramite i chioschi presenti nello scalo o direttamente dai propri dispositivi mobili (l’app mobile sarà disponibile da giugno), di ridurre i tempi dei controlli dei propri documenti d’identità e aumentandone la sicurezza. Non sarà più necessario, infatti, mostrare i propri documenti e/o la carta d’imbarco ai tornelli Pre-Security (tornelli d’accesso all’area controlli di sicurezza) e ai gate per l’imbarco che diventano self-service.

La soluzione è l’evoluzione della precedente fase test e, come essa, si basa sulla adesione volontaria del passeggero con registrazione annuale o per il singolo volo.

Con questa tecnologia sicura, semplice e rapida, il FaceBoarding sviluppato in collaborazione con ENAC e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l’efficacia e garantisce la tutela della Privacy e dei dati dei passeggeri. I partner di SEA nel progetto sono Thales e Dormakaba che hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e gli appositi gate.