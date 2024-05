All’alpino Bruno Mutta il “Giunto d’oro” 2024 di Cardano al Campo

Il “Giunto d’oro” di Cardano al Campo premia Bruno Mutta, storico rappresentante degli alpini, vicentino, presidente dal 2009, animatore di tante iniziative legate alle penne nere, tra memoria, impegno locale, solidarietà.

Il premio “Giunto d’Oro” è ispirato al giunto cardanico inventato da Gerolamo da Cardano e viene attribuito a coloro che “si sono distinti nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, nello sviluppo della Comunità locale o altro, svolto sia in ambito associativo che di propria iniziativa”.

Nel 2024 la commissione all’unanimità ha deciso di conferire il premio con questa motivazione:

“Nec videar dum sim” – Non per apparire ma per essere.

Il motto del 5° Reggimento Alpini riassume perfettamente lo stile e l’essenza di Bruno Mutta:

Essere per gli altri, per la sua Comunità, per il suo Paese.