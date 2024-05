All’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri. Lo spettacolo della natura da scoprire a passo lento

Da metà maggio a inizio giugno la Conca dei Rododendri, situata alle porte dell’Oasi Zegna, voluta da Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, fiorisce trasformandosi in una tavolozza di sfumature rosse, di rosa, di bianchi e di viola creando una suggestiva esplosione di colori. Una tavolozza di sfumature rosse, di rosa, di bianchi e di viola: una festa per gli occhi alla quale anche quest’anno sono dedicate le passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp. TUTTE LE INFO

8 appuntamenti, a partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno, duranti i quali le guide naturalistiche illustreranno il fenomeno della fioritura accompagnando i visitatori tra meravigliosi esemplari floreali e opere d’arte open air come “Two Way Mirror/ Hedge Arabesque” di Dan Graham realizzata per il progetto “All’Aperto” promosso da Fondazione Zegna: un’installazione che attraverso la rifrazione differenziata avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante e sui colori assicurati dalle fioriture.

Non solo weekend ma anche uscite infrasettimanali. OverAlp propone infatti anche Giovedì dell’Oasi che abbinano alla scoperta della Conca dei Rododendri escursioni più lunghe, della durata circa di 3 ore, con partenza dall’agriturismo Cascina Il Faggio, a pochi passi dai boschi della Brughiera.



LE DATE IN PROGRAMMA



NEL WEEKEND

SABATO e DOMENICA: 18–19; 25–26 MAGGIO; 1–2 GIUGNO

ORARI: mattino, ritrovo ore 10, partenza 10.30. Pomeriggio: ritrovo ore 14, partenza 14.30. Durata circa 2 ore.

RITROVO: parcheggio Valle dei Rododendri sulla Strada provinciale SP232, 13835 Valdilana BI

TARIFFE INTERE: 14 euro adulti; 10 euro i ragazzi tra gli 8 e i 16 anni; gratis i bambini

INFO: Oasi Zegna Tel. 340 1989593, info@oasizegna.com – OverAlp tel. 3496252576; overalp@overalp.com

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE E BIGLIETTI SUL SITO DI OVERALP



DURANTE LA SETTIMANA

GIOVEDÌ: 23 e 30 MAGGIO

ORARI: ritrovo ore 9:30. Durata circa 3 ore.

RITROVO: la partenza è dall’agriturismo Cascina il Faggio in località Brughiera.

TARIFFE INTERE: 15 euro adulti; 10 euro i ragazzi tra gli 8 e i 16 anni; gratis i bambini

INFO: Oasi Zegna Tel. 340 1989593, info@oasizegna.com – OverAlp tel. 3496252576; overalp@overalp.com

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE E BIGLIETTI SUL SITO DI OVERALP



PARCHEGGI CONSIGLIATI PER I VISITATORI DELLA CONCA

Consigliamo ai visitatori di utilizzare il parcheggio situato in Località Craviolo, facilmente raggiungibile percorrendo lungo la Panoramica Zegna poche centinaia di metri in direzione Bielmonte. Una volta parcheggiata l’auto o la moto si può raggiungere la Conca attraverso un comodo e facile sentiero nel bosco.

Attraverso un percorso leggermente più lungo è possibile utilizzare anche i posti auto situati presso il Centro Zegna di Trivero Valdilana, a pochi passi da Casa Zegna.

INFO QUI